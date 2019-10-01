Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус подтвердила во вторник РИА Новости факт встречи с представителями Северной Кореи на следующей неделе, однако отказалась называть точную дату переговоров.

"Я могу подтвердить, что чиновники США и КНДР планируют встретиться на следующей неделе. У меня нет большей информации и деталей, которыми я могла бы поделиться по этой встрече", - заявила она.

Ранее первый замглавы МИД КНДР Чхве (Цой) Сон Хи сообщила, что Пхеньян и Вашингтон договорились провести рабочие переговоры 5 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, корейская и американская стороны договорились провести рабочие переговоры 5 октября после предварительных контактов 4 октября.