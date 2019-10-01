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РИА Новости

Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР

15:03 01.10.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус подтвердила во вторник РИА Новости факт встречи с представителями Северной Кореи на следующей неделе, однако отказалась называть точную дату переговоров.
"Я могу подтвердить, что чиновники США и КНДР планируют встретиться на следующей неделе. У меня нет большей информации и деталей, которыми я могла бы поделиться по этой встрече", - заявила она.
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Ранее первый замглавы МИД КНДР Чхве (Цой) Сон Хи сообщила, что Пхеньян и Вашингтон договорились провести рабочие переговоры 5 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По ее словам, корейская и американская стороны договорились провести рабочие переговоры 5 октября после предварительных контактов 4 октября.
Президент США Дональд Трамп уже трижды встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать четвертую встречу американского президента и северокорейского лидера.
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