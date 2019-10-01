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РИА Новости

В МИД назвали условие устойчивого развития Арктики

14:44 01.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 окт - РИА Новости. Устойчивое развитие арктического региона возможно только при отказе заинтересованных стран от архаичных геополитических игр, в которых победитель получает все; в этой части мира нет конфликтного потенциала, требующего военного вмешательства, считает посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.
"Россия, имеющая самую большую арктическую зону, неизменно рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства", - отметил Корчунов, слова которого приведены в материалах к восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совета безопасности РФ.
По словам дипломата, Россия последовательно выступает за "позитивную, объединительную арктическую повестку во имя эффективного решения проблем, с которыми сталкивается этот регион, располагающий уникальной, но крайне уязвимой экологической системой".
"Его устойчивое развитие возможно только при ответственном и бережном подходе, при безусловном отказе от архаичных геополитических игр с "нулевой суммой", - подчеркнул Корчунов. Игрой с нулевой суммой называют конфликт, в котором победитель получает все ресурсы проигравшего.
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"Убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться дипломатическим путем, за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения", - добавил он.
Нынешняя встреча проходит на борту теплохода, который следует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии обсуждается сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.
На встрече представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.
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