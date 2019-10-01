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РИА Новости

Путин: конференция по Арктике поможет в решении непростых задач в регионе

14:32 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям VIII международной встречи представителей государств-членов Арктического совета, которая проходит в Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ: глава государства выразил уверенность, что конференция поможет в решении непростых задач в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин сообщил, что представители 15 стран прибыли в Санкт-Петербург для участия в восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета под эгидой Совета безопасности РФ.
Встреча в течение трех дней будет проходить на борту теплохода, который проследует из Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.
"Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе", - говорится в тексте телеграммы.
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Представители 15 стран прибыли в Россию на встречу по Арктике
По словам президента, залогом эффективного хозяйственного освоения северных районов планеты должен стать "конструктивный многосторонний диалог на основе принципов всеобщей и неделимой безопасности, а также уважения к законным интересам партнёров". Глава государства добавил, что главными приоритетами должны оставаться защита хрупкой арктической экосистемы и поддержка коренных народов.
"Вам предстоит обсудить такие важные темы, как развитие транспортной инфраструктуры – прежде всего на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий для тех, кто живет и работает в Арктике, внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности и защиты окружающей среды", - подчеркнул президент.
Он пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
Статус наблюдателя в Арктическом совете могут получить неарктические государства, а также межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные организации, которые, с точки зрения совета, могут внести вклад в его работу.
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АрктикаВладимир ПутинРоссияОбщество
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