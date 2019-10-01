В Минске рассказали, когда решится вопрос о цене на российский газ

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Вопрос о цене российского газа для Белоруссии будет решенным ко встрече президентов двух стран в декабре, подвижки в переговорном процессе есть, заявил во вторник вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

Sputnik Беларусь "Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году - ред.). Думаю, в декабре при встрече глав государств (президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина - ред.) это будет уже решенный вопрос", - цитирует Ляшенко

На вопрос о том, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно. "Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы - напомню, это 31 программа - позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ", - заметил вице-премьер.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В конце августа министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что активная фаза переговоров с Россией о цене на газ начнется в сентябре и продлится по ноябрь. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.