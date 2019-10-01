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РИА Новости
Союзное государство

В Минске рассказали, когда решится вопрос о цене на российский газ

14:21 01.10.2019 (обновлено: 14:44 01.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Вопрос о цене российского газа для Белоруссии будет решенным ко встрече президентов двух стран в декабре, подвижки в переговорном процессе есть, заявил во вторник вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
"Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году - ред.). Думаю, в декабре при встрече глав государств (президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина - ред.) это будет уже решенный вопрос", - цитирует Ляшенко Sputnik Беларусь
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече глав ОДКБ в Минске. 30 ноября 2017
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Почему Москва и Минск не окажутся в одной стране
На вопрос о том, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно. "Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы - напомню, это 31 программа - позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ", - заметил вице-премьер.
В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В конце августа министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что активная фаза переговоров с Россией о цене на газ начнется в сентябре и продлится по ноябрь. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.
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В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.
Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
18 июля, 03:13РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Союзное государствоИгорь ЛяшенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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