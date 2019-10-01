Опрос показал, сколько россиян помогают своим пожилым родственникам

Отмечается, что в целом у 74% граждан есть пожилые родственники, при этом у 37% респондентов они живут с ними в одном населенном пункте, у 24% - в другом регионе России, у 23% - в другом населенном пункте, но в одном регионе, у 9% - в другой стране. Помимо этого, пожилых родственников, проживающих ближе, россияне навещают чаще - 62% делают это ежедневно или несколько раз в месяц, 23% навещают их эпизодически, но не менее одного раза в год, 7% - реже одного раза в год, еще 7% - не навещают их. В свою очередь, пожилых родственников, проживающих дальше, навещают реже - 34% опрошенных делают это реже одного раза в год, 28% навещают их эпизодически, но не менее одного раза в год, 25% не навещают совсем, лишь 12% - ежедневно или несколько раз в месяц.