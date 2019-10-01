Опрос показал, сколько россиян помогают своим пожилым родственникам

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти треть россиян не помогают материально пожилым родственникам, лишь 18% оказывают помощь близким регулярно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, почти треть россиян (31%) не помогают деньгами, каким-либо материальным образом своим пожилым родственникам, 30% оказывают им помощь время от времени, 19% делают это редко, а 18% - регулярно.
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Как указано в опросе, 43% россиян считают, что пожилые родственники нуждаются в материальной поддержке с их стороны, а 41% - что не нуждаются.
Отмечается, что в целом у 74% граждан есть пожилые родственники, при этом у 37% респондентов они живут с ними в одном населенном пункте, у 24% - в другом регионе России, у 23% - в другом населенном пункте, но в одном регионе, у 9% - в другой стране. Помимо этого, пожилых родственников, проживающих ближе, россияне навещают чаще - 62% делают это ежедневно или несколько раз в месяц, 23% навещают их эпизодически, но не менее одного раза в год, 7% - реже одного раза в год, еще 7% - не навещают их. В свою очередь, пожилых родственников, проживающих дальше, навещают реже - 34% опрошенных делают это реже одного раза в год, 28% навещают их эпизодически, но не менее одного раза в год, 25% не навещают совсем, лишь 12% - ежедневно или несколько раз в месяц.
Помимо этого, как указано в опросе, 75% респондентов считают, что государство уделяет недостаточно внимания пожилым людям - в основном так полагают проживающие в городах-миллионниках (86%) и городах численностью от 100 тысяч до 500 тысяч человек (81%), 22% граждан придерживаются обратной точки зрения - чаще всего так ответили жители сел (28%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.