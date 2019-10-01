Минтруд хочет повысить расходы на медуход пострадавшим на производстве

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минтруд хочет повысить расходы на специальный посторонний медуход пострадавшим на производстве впервые за 13 лет, в дальнейшем сумму предлагается индексировать, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что размер оплаты расходов на такой уход не повышается с 2006 года и в настоящее время составляет ежемесячно 900 рублей на посторонний специальный медицинский уход и 225 рублей на посторонний бытовой уход.

В проекте подчеркивается, что это вызывает социальную напряженность и рост числа обращений застрахованных по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"В этой связи в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 25-П проектом постановления предлагается для застрахованных лиц размер оплаты расходов на посторонний специальный медицинский уход установить ежемесячно в сумме 4 942,15 рублей, на посторонний бытовой уход ежемесячно в сумме 2 965,28 рублей соответственно", - говорится в документе.