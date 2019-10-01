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РИА Новости

Минтруд хочет повысить расходы на медуход пострадавшим на производстве

14:18 01.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минтруд хочет повысить расходы на специальный посторонний медуход пострадавшим на производстве впервые за 13 лет, в дальнейшем сумму предлагается индексировать, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что размер оплаты расходов на такой уход не повышается с 2006 года и в настоящее время составляет ежемесячно 900 рублей на посторонний специальный медицинский уход и 225 рублей на посторонний бытовой уход.
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В проекте подчеркивается, что это вызывает социальную напряженность и рост числа обращений застрахованных по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
"В этой связи в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 25-П проектом постановления предлагается для застрахованных лиц размер оплаты расходов на посторонний специальный медицинский уход установить ежемесячно в сумме 4 942,15 рублей, на посторонний бытовой уход ежемесячно в сумме 2 965,28 рублей соответственно", - говорится в документе.
Уточняется, что в дальнейшем размер суммы предполагается индексировать.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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