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РИА Новости

Иордания, Сирия и Ливан планируют связать электросети до конца года

14:04 01.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АММАН, 1 окт - РИА Новости. Связующие электросети между Иорданией, Сирией и Ливаном планируется соединить до конца текущего года, заявил РИА Новости представитель комитета по энергетике в иорданском парламенте Муса Хантеш.
"(Задача) делится на две части. Первая основана на договоренности между Ливаном и Иорданией, здесь проблем нет, закончили. Остался транзитный мост между нами и Ливаном - это Сирия… (касаемо Сирии) вопросы разрешены", - сказал Хантеш.
Собеседник агентства отметил, что "до конца этого года завершится соединение линий электропередач между Иорданией и Сирией и это, конечно, в интересах всех".
По словам Хантеша, отношения Сирии и арабских стран, включая Иорданию, начали стабилизироваться. При этом юг Сирии нуждается в электроэнергии, а у Иордании переизбыток в 1500 мегаватт, возможно, на конец июня следующего года он может вырасти до 2 тысяч. Спикер заверил, что королевство способно поставлять электроэнергию в Сирию и Ливан при том, что линия до Ливана через САР одна из наиболее коротких.
Улица поселения Бейт-Джинн
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Линии, связывающие электросети Сирии и Иордании, получили не сильные повреждения в ходе боевых действий, которые начались в САР в 2011 году.
В минувшую среду Иордания и Ливан подписали меморандум о взаимопонимании на полях международной выставки энергоресурсов в Бейруте. В документе отмечено, что стороны намерены начать совместную работу на уровне компаний в области электроэнергетики в рамках проекта по восстановлению межгосударственной сети линий электропередач. Для завершения задачи в первую очередь необходимо подписание соглашения между Иорданией и Сирией по восстановлению высоковольтных линий между странами.
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