Иордания, Сирия и Ливан планируют связать электросети до конца года

АММАН, 1 окт - РИА Новости. Связующие электросети между Иорданией, Сирией и Ливаном планируется соединить до конца текущего года, заявил РИА Новости представитель комитета по энергетике в иорданском парламенте Муса Хантеш.

"(Задача) делится на две части. Первая основана на договоренности между Ливаном и Иорданией, здесь проблем нет, закончили. Остался транзитный мост между нами и Ливаном - это Сирия… (касаемо Сирии) вопросы разрешены", - сказал Хантеш.

Собеседник агентства отметил, что "до конца этого года завершится соединение линий электропередач между Иорданией и Сирией и это, конечно, в интересах всех".

По словам Хантеша, отношения Сирии и арабских стран, включая Иорданию, начали стабилизироваться. При этом юг Сирии нуждается в электроэнергии, а у Иордании переизбыток в 1500 мегаватт, возможно, на конец июня следующего года он может вырасти до 2 тысяч. Спикер заверил, что королевство способно поставлять электроэнергию в Сирию и Ливан при том, что линия до Ливана через САР одна из наиболее коротких.

Линии, связывающие электросети Сирии и Иордании, получили не сильные повреждения в ходе боевых действий, которые начались в САР в 2011 году.