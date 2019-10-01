Латвийский историк раскритиковал заявление министра обороны о легионерах СС

РИГА, 1 окт – РИА Новости. Заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что латышские легионеры Ваффен СС являются гордостью народа и государства, является недальновидным и направлено на то, чтобы заработать очки на волне антироссийских настроений, заявил журналистам историк Эдгарс Энгизерс.

Пабрикс ранее заявил журналистам, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.

"Это недальновидное желание заработать политические очки на волне антироссийских настроений. Если говорим о легионе, то большинство было мобилизовано. И сказать, что ты герой потому, что ты делал то, что ты не хотел делать — это не героизм", — сказал Энгизерс.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.