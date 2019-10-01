Латвийский историк раскритиковал заявление министра обороны о легионерах СС

РИГА, 1 окт – РИА Новости. Заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что латышские легионеры Ваффен СС являются гордостью народа и государства, является недальновидным и направлено на то, чтобы заработать очки на волне антироссийских настроений, заявил журналистам историк Эдгарс Энгизерс.
Пабрикс ранее заявил журналистам, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
"Это недальновидное желание заработать политические очки на волне антироссийских настроений. Если говорим о легионе, то большинство было мобилизовано. И сказать, что ты герой потому, что ты делал то, что ты не хотел делать — это не героизм", — сказал Энгизерс.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
10:08Сказано в эфире"Все перевернется с ног на голову". Что ждет страну, чтящую легионеров ССГлаву Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его слов о том, что легионеры СС – гордость страны. По мере приближения 75-летия победы над фашизмом в странах Прибалтики будет нагнетаться антироссийская истерия, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Евгений Бень.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.