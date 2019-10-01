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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

13:55 01.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – девять, Латакия – девять, Идлиб – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Хама – пять, Идлиб – четыре, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
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