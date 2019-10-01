Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – девять, Латакия – девять, Идлиб – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Хама – пять, Идлиб – четыре, Алеппо – два", - говорится в сообщении.