Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 22, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – девять, Латакия – девять, Идлиб – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Хама – пять, Идлиб – четыре, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.