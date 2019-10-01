Слуцкий: Россия готова принять докладчиков комиссии ПАСЕ по мониторингу

СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Россия готова принимать у себя докладчиков комиссии ПАСЕ по мониторингу, чтобы они могли максимально изучить все российские реалии не из "кривозеркалья", заявил журналистам член российской делегации в ассамблее, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В Страсбурге с 30 сентября по 4 октября проходит осенняя сессия ПАСЕ. Сегодня на полях ассамблеи прошли закрытые слушания Комиссии ПАСЕ по мониторингу в рамках подготовки обзорного доклада по выполнению обязательств РФ перед Советом Европы. По словам парламентария, они "носили заведомо провокационную цель – показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России".

"Многие участники слушаний согласились с мнением, что истинную картину должны установить докладчики Комиссии по мониторингу, визита которых в России ожидают уже в октябре. Мы готовы их принять не единожды, чтобы предоставить полную возможность максимально подробно изучить все российские реалии. Делегация РФ именно для этого вернулась в ПАСЕ. Европейская общественность не должна узнавать о происходящем в нашей стране только из источников "кривозеркалья", - пояснил журналистам Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявил РИА Новости, что новые докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по обязательствам России перед СЕ посетят РФ в октябре в рамках подготовки обзорного доклада, российская сторона пока с ними не встречалась.