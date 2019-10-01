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РИА Новости

Слуцкий: Россия готова принять докладчиков комиссии ПАСЕ по мониторингу

13:52 01.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Россия готова принимать у себя докладчиков комиссии ПАСЕ по мониторингу, чтобы они могли максимально изучить все российские реалии не из "кривозеркалья", заявил журналистам член российской делегации в ассамблее, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В Страсбурге с 30 сентября по 4 октября проходит осенняя сессия ПАСЕ. Сегодня на полях ассамблеи прошли закрытые слушания Комиссии ПАСЕ по мониторингу в рамках подготовки обзорного доклада по выполнению обязательств РФ перед Советом Европы. По словам парламентария, они "носили заведомо провокационную цель – показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России".
"Многие участники слушаний согласились с мнением, что истинную картину должны установить докладчики Комиссии по мониторингу, визита которых в России ожидают уже в октябре. Мы готовы их принять не единожды, чтобы предоставить полную возможность максимально подробно изучить все российские реалии. Делегация РФ именно для этого вернулась в ПАСЕ. Европейская общественность не должна узнавать о происходящем в нашей стране только из источников "кривозеркалья", - пояснил журналистам Слуцкий.
Ранее Слуцкий заявил РИА Новости, что новые докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по обязательствам России перед СЕ посетят РФ в октябре в рамках подготовки обзорного доклада, российская сторона пока с ними не встречалась.
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
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Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и взяла на себя ряд обязательств. С тех пор ее обязательства подвергаются регулярному мониторингу через доклады ПАСЕ. Ранее в интервью РИА Новости глава политгруппы ассамблеи Тини Кокс сообщил, что ПАСЕ назначила докладчиков по мониторингу обязательств России перед Советом Европы, как ожидается, они могут представить свой доклад на апрельской сессии 2020 года. Предыдущий доклад по обязательствам РФ был представлен в ПАСЕ в октябре 2012 года.
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Леонид СлуцкийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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