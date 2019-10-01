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РИА Новости

Глава Крыма после разделения полномочий займется стратегическими вопросами

13:41 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после разделения полномочий с председателем крымского правительства займется решением стратегических вопросов, в том числе международного аспекта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крымский парламент на внеочередной сессии во вторник разделил полномочия главы и председателя совета министров Крыма. После чего на пост премьера была согласована кандидатура Юрия Гоцанюка. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов совмещал должность главы с премьером республики.
Константинов подчеркнул, что решение о разделении полномочий обсуждалось не первый год и связано с колоссальным объемом работ.
"Это высвободит главу республики для участия в решении стратегических вопросов, которые никто, кроме него, сделать не может. Крым по-прежнему санкционной регион, международная работа лежит на нем. Это колоссальный пласт работы. До тех пор, пока Крым не будет в полном объеме признан на международном уровне, мы всегда будем оставаться уязвимыми", - сказал Константинов журналистам.
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Кроме того, по его словам, глава Крыма возьмет на себя колоссальный пласт работы, связанный с взаимодействием с федеральными органами власти, чтобы сохранить высокой уровень внимания к региону.
"Нам нужно на ближайшие пять лет это особое внимание", - подчеркнул Константинов.
По его словам, глава республики также займется взаимодействием и укреплением сотрудничества с другими субъектами РФ, а также координацией работы всего крымского правительства.
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В то же время, Константинов назвал назначение премьера республики уникальным процессом.
"Впервые в истории нашей республики мы формируем новый институт. Введение нового института председателя правительства – это новый шаг развития нашей исполнительной системы власти и повышения ее эффективности", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, глава Крыма будет определять стратегию развития региона, а премьер – отвечать за своевременное и качественное исполнение.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновКрымПолитика
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