Глава Крыма после разделения полномочий займется стратегическими вопросами

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после разделения полномочий с председателем крымского правительства займется решением стратегических вопросов, в том числе международного аспекта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крымский парламент на внеочередной сессии во вторник разделил полномочия главы и председателя совета министров Крыма. После чего на пост премьера была согласована кандидатура Юрия Гоцанюка. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов совмещал должность главы с премьером республики.

Константинов подчеркнул, что решение о разделении полномочий обсуждалось не первый год и связано с колоссальным объемом работ.

"Это высвободит главу республики для участия в решении стратегических вопросов, которые никто, кроме него, сделать не может. Крым по-прежнему санкционной регион, международная работа лежит на нем. Это колоссальный пласт работы. До тех пор, пока Крым не будет в полном объеме признан на международном уровне, мы всегда будем оставаться уязвимыми", - сказал Константинов журналистам.

Кроме того, по его словам, глава Крыма возьмет на себя колоссальный пласт работы, связанный с взаимодействием с федеральными органами власти, чтобы сохранить высокой уровень внимания к региону.

"Нам нужно на ближайшие пять лет это особое внимание", - подчеркнул Константинов.

По его словам, глава республики также займется взаимодействием и укреплением сотрудничества с другими субъектами РФ, а также координацией работы всего крымского правительства.

В то же время, Константинов назвал назначение премьера республики уникальным процессом.

"Впервые в истории нашей республики мы формируем новый институт. Введение нового института председателя правительства – это новый шаг развития нашей исполнительной системы власти и повышения ее эффективности", - подчеркнул глава парламента.