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РИА Новости

РКН ограничил доступ к сайтам со способами уклонения от военной службы

13:28 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Нашивки на военную форму для призывников. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с информацией о способах уклонения от военной службы, сообщается на сайте ведомства.
"В 2019 году Роскомнадзором на основании поступивших судебных решений принимаются меры по ограничению доступа к информации на сайтах, описывающих порядок и способы уклонения от призыва на военную службу", — говорится в сообщении.
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Как сообщает Роскомнадзор, после уведомления владельцы 144 интернет-ресурсов самостоятельно удалили противоправную информацию, ожидается удаление еще с двух страниц. Отмечается, что операторами связи ограничивается доступ к 23 сайтам на территории России.
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РоскомнадзорРоссияОбщество
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