РКН ограничил доступ к сайтам со способами уклонения от военной службы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с информацией о способах уклонения от военной службы, сообщается на сайте ведомства.

"В 2019 году Роскомнадзором на основании поступивших судебных решений принимаются меры по ограничению доступа к информации на сайтах, описывающих порядок и способы уклонения от призыва на военную службу", — говорится в сообщении.