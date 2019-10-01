АСИ создаст платформу для развития молодежного бизнеса к 2020 году

"АСИ создаст платформу поддержки молодежных бизнес-проектов. В онлайн-платформу будут интегрированы все сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, адресованных предпринимателям, и станет агрегатором всех существующих мер поддержки", - сообщил представитель АСИ.

По словам руководителя АСИ Светланы Чупшевой, уже подготовлены дорожная карта, ожидается, что запуск платформы будет в середине 2020 года. Как отметила Чупшева, платформа позволит вести бизнес молодежи с 14 лет, если родители или опекун не против.

"Эти предложения (о внесений изменений в законодательство) будут разрабатываться совместно с правительством РФ, но, естественно, наш основной контрагент - Минюст, министерство экономического развития. Я думаю, что на площадке с этими ведомствами эти предложения будут сформулированы. Сроки у нас пока стоят до 1 июля 2020 года", - сказала журналистам Чупшева.