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РИА Новости

АСИ создаст платформу для развития молодежного бизнеса к 2020 году

13:10 01.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив создаст платформу для поддержки молодежных бизнес-проектов к середине 2020 года, сообщил журналистам на пресс-конференции представитель ассоциации.
"АСИ создаст платформу поддержки молодежных бизнес-проектов. В онлайн-платформу будут интегрированы все сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, адресованных предпринимателям, и станет агрегатором всех существующих мер поддержки", - сообщил представитель АСИ.
По словам руководителя АСИ Светланы Чупшевой, уже подготовлены дорожная карта, ожидается, что запуск платформы будет в середине 2020 года. Как отметила Чупшева, платформа позволит вести бизнес молодежи с 14 лет, если родители или опекун не против.
"Эти предложения (о внесений изменений в законодательство) будут разрабатываться совместно с правительством РФ, но, естественно, наш основной контрагент - Минюст, министерство экономического развития. Я думаю, что на площадке с этими ведомствами эти предложения будут сформулированы. Сроки у нас пока стоят до 1 июля 2020 года", - сказала журналистам Чупшева.
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