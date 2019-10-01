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РИА Новости

В Пензенской области сторож и 13 животных погибли при пожаре в коровнике

13:10 01.10.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
ПЕНЗА, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в коровнике в Пачелмском районе Пензенской области во вторник унес жизнь сторожа и погубил 13 животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре в селе Козловка поступило на пульт "01" в 6.39 мск.
"В кирпичной сторожке площадью 15 квадратных метров, находящейся внутри железобетонного коровника размером 60 на 12 метров, сгорела кровля по всей площади и выгорело внутри. В результате пожара погиб сторож 1963 года рождения, а также погиб скот", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди животных погибли две коровы, лошадь, жеребенок и девять кроликов.
Причины пожара выясняются, добавили в пресс-службе главка.
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