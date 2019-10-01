В Пензенской области сторож и 13 животных погибли при пожаре в коровнике

ПЕНЗА, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в коровнике в Пачелмском районе Пензенской области во вторник унес жизнь сторожа и погубил 13 животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в селе Козловка поступило на пульт "01" в 6.39 мск.

"В кирпичной сторожке площадью 15 квадратных метров, находящейся внутри железобетонного коровника размером 60 на 12 метров, сгорела кровля по всей площади и выгорело внутри. В результате пожара погиб сторож 1963 года рождения, а также погиб скот", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди животных погибли две коровы, лошадь, жеребенок и девять кроликов.