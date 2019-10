System Of a Down объявили даты благотворительного тура по Европе

"Мы рады сообщить, какие города вошли в наш европейский тур 2020 года. Билеты можно будет приобрести четвертого октября. Вся выручка поступит в благотворительный фонд My Step Foundation, который поддерживает инициативы, связанные с нуждами в Армении", — написали System Of A Down.