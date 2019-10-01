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РИА Новости
Культура

System Of a Down объявили даты благотворительного тура по Европе

14:36 01.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Музыканты американской рок-группа System Of a Down анонсировали даты концертов европейского тура, выручку с которого собираются передать благотворительному фонду Армении, о чем сообщили в инстаграме.

"Мы рады сообщить, какие города вошли в наш европейский тур 2020 года. Билеты можно будет приобрести четвертого октября. Вся выручка поступит в благотворительный фонд My Step Foundation, который поддерживает инициативы, связанные с нуждами в Армении", — написали System Of A Down.

Рокеры дадут концерты в Нидерландах, Германии, Чехии, Польше, Венгрии, Швейцарии и Швеции.
Поклонники из других европейских стран сразу же начали писать комментарии с вопросами о том, почему System Of a Down не приедут к ним.
Россия не стала исключением.

"А где Россия?", "Приезжайте в Россию, пожалуйста", — прокомментировали подписчики.

Билли Айлиш
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