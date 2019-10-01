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РИА Новости

В Чувашии полиция проводит проверку после "патрульной" свадьбы сотрудника

12:44 01.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник ДПС. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Проверка проводится в отношении сотрудника ДПС одного из районов Чувашии после того, как он использовал в своем свадебном кортеже автомобиль, стилизованный под патрульную машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Видео свадебного кортежа во главе с тонированной Lada Priora, разукрашенной под патрульный полицейский автомобиль, было опубликовано на автопортале ZaRulem.ws. На записи видно, что на машину нанесли ленту синего цвета, имитирующую специальную светографическую схему полиции, а на передних дверях разместили надпись "Свадьба Дмитрий и Татьяна 28.09.2019". Кроме того, проезд свадебного кортежа сопровождал громкий звук спецсигналов.
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"Молодой сотрудник полиции праздновал свадьбу 28 сентября. На машине, обклеенной лентой синего цвета и напоминающей патрульный автомобиль, он проехал по селу Красные Четаи во главе свадебного кортежа. На стекла передних дверей он наклеил затемняющую пленку, а также заклеил государственные регистрационные знаки сувенирными наклейками", - рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате руководство МВД по Чувашии назначило служебную проверку "по факту использования в свадебном кортеже якобы патрульного автомобиля полиции".
"Водителя-жениха уже привлекли к административной ответственности – на него составлены протоколы за тонировку стекол, применение сувенирных табличек, закрывающих номера на машине, и за подачу звукового сигнала с нарушением требований правил дорожного движения", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас решается вопрос о привлечении водителя Lada Priora к административной ответственности за установку устройства для подачи спецсигналов и незаконное нанесение на автомобиль специальных цветографических схем оперативных служб.
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Кроме того, наказаны и друзья молодоженов – в частности, водитель Toyota Land Cruiser привлечен к административной ответственности за установленное без согласования с ГИБДД газобаллонное оборудование. "Другие водители свадебного кортежа, допустившие нарушения правил пользования звуковыми сигналами при следовании, также будут привлечены к административной ответственности", - добавили в ведомстве.
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ГИБДД МВД РФЧувашияРоссияПроисшествия
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