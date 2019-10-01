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РИА Новости

Силовики обстреляли село в Донбассе во время ремонтных работ, заявили в ДНР

12:42 01.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по селу Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики во время ремонтных работ по восстановлению электроснабжения, сообщили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, во вторник ремонтные бригады при содействии представительства ДНР в СЦКК, миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста выехали в Коминтерново для восстановления электроснабжения.
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Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
"Несмотря на ранее согласованный режим тишины, вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением стрелкового оружия по району проведения аварийных работ. Представительство ДНР в СЦКК запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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