Силовики обстреляли село в Донбассе во время ремонтных работ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по селу Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики во время ремонтных работ по восстановлению электроснабжения, сообщили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации ведомства, во вторник ремонтные бригады при содействии представительства ДНР в СЦКК, миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста выехали в Коминтерново для восстановления электроснабжения.

"Несмотря на ранее согласованный режим тишины, вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением стрелкового оружия по району проведения аварийных работ. Представительство ДНР в СЦКК запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.