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РИА Новости
Туризм

Дорогие отели Черноморского побережья не готовы снижать цены в октябре

14:01 01.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Популярные четырех и пятизвездочные отели Черноморского побережья в октябре не стали снижать цены на проживание из-за высокого спроса, сообщает АТОР.
В середине осени гостиницы категории четыре и пять "звезд" в Краснодарском крае и Крыму востребованы у корпораций для проведения различных мероприятий.
"Осень на Черноморском побережье – сезон проведения деловых мероприятий, особенно много их в Сочи. Отели очень востребованы, загрузка высокая, поэтому у них нет скидок и акций на размещение. Практически все номера заняты как частными деловыми туристами, так и корпорациями", – говорит директор по внутреннему рынку крупного туроператора Алена Громова.
В Крыму отелей класса люкс немного и на них всегда высокий спрос, вне зависимости от сезона и графика деловых мероприятий. Поэтому такие гостиницы также не готовы снижать стоимость проживания.
Заметный спад цен на номера в некоторых отелях Крыма наступит только в конце октября, прогнозируют эксперты. Ближе к зиме отели полуострова могут давать скидки до 70%.
По данным туроператоров, пока спецпредложения от отелей категории четыре и пять "звезд" Краснодарского края и Крыма единичны. Есть скидки в 20-25% только на определенные даты и при условии длительного размещения — от пяти ночей.
Ресторан гостиницы Савой
22 августа, 16:24Туризм
АТОР: спрос на дорогие отели в России растет за счет невыездных туристов
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