Трутнев проверит качество построенных на Дальнем Востоке дамб

"Руководитель МЧС докладывал президенту России о том, что во всех тех территориях, где построены водозащитные дамбы, ущерб от паводка кратно ниже... Нам надо везде, где это необходимо, в первую очередь построить дамбы. Мне сегодня говорят, что не все дамбы построены с учетом всех строительных норм и правил, не все достаточно надежны. Хочу на это посмотреть, иначе получается, что мы экономим одни деньги, а потом платим гораздо больше, да еще и людей подвергаем риску. Это недопустимо", - сказал Трутнев журналистам.