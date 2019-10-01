Трутнев проверит качество построенных на Дальнем Востоке дамб

ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что собирается проверить качество построенных на Дальнем Востоке дамб.
"Руководитель МЧС докладывал президенту России о том, что во всех тех территориях, где построены водозащитные дамбы, ущерб от паводка кратно ниже... Нам надо везде, где это необходимо, в первую очередь построить дамбы. Мне сегодня говорят, что не все дамбы построены с учетом всех строительных норм и правил, не все достаточно надежны. Хочу на это посмотреть, иначе получается, что мы экономим одни деньги, а потом платим гораздо больше, да еще и людей подвергаем риску. Это недопустимо", - сказал Трутнев журналистам.
Вице-премьер добавил, что "пока не видит больших замечаний" в регионах по результатам борьбы с наводнениями и устранения последствий большой воды.
В июле и августе 2019 года ливневые дожди и подъем уровня воды в реках стали причиной мощного паводка в Приамурье, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.