Все отравившиеся в Иркутской православной гимназии выписаны из больницы

ИРКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Все воспитанницы Иркутской православной гимназии, попавшие в больницу после отравления в столовой учебного заведения, выписаны, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
От отравления в Иркутске 24 сентября пострадало 24 учащихся женской православной гимназии, из них 11 были госпитализированы, в том числе пять – в тяжелом состоянии.
"Все госпитализированные после отравления девочки выписаны из больницы", - сообщил собеседник агентства.
Следователи СК и сотрудники Роспотребнадзора установили, что пищевая токсикоинфекция была вызвана комплексом причин: нарушениями правил хранения продуктов, дезинфекционного режима, технологии приготовления блюд. Администрации гимназии выдано предписание об устранении нарушений. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей, составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.