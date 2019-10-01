Все отравившиеся в Иркутской православной гимназии выписаны из больницы

ИРКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Все воспитанницы Иркутской православной гимназии, попавшие в больницу после отравления в столовой учебного заведения, выписаны, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

От отравления в Иркутске 24 сентября пострадало 24 учащихся женской православной гимназии, из них 11 были госпитализированы, в том числе пять – в тяжелом состоянии.

"Все госпитализированные после отравления девочки выписаны из больницы", - сообщил собеседник агентства.