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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

12:22 01.10.2019 (обновлено: 12:24 01.10.2019)
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3 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "США – ключевой фактор украинской коррупции". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- украинский политолог, доктор политических наук Александр СЕМЧЕНКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Скандальные дела с вовлечением официальных лиц США в коррупционные схемы на территории Украины грозят подорвать один из главных тезисов американской пропаганды о том, что Америка помогает своим союзникам в борьбе с коррупцией. Все наоборот. Вашингтонские чиновники и политики воспринимают страны третьего мира – в том числе и Украину – как источник собственных нетрудовых доходов, используя слабость местных государственных институтов и гражданского общества. Они обкладывают коррупционной данью национальный бизнес, злоупотребляя своими полномочиями и политическим влиянием.

Как американская элита справится с шоком в связи с "делом Байденов"? Как оно повлияет на итоги президентских выборов 2020 года? Решится ли президент Украины Владимир Зеленский на сотрудничество в расследовании? Станет ли информация о злоупотреблениях предметом политического торга?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
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