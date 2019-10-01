Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- украинский политолог, доктор политических наук Александр СЕМЧЕНКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Скандальные дела с вовлечением официальных лиц США в коррупционные схемы на территории Украины грозят подорвать один из главных тезисов американской пропаганды о том, что Америка помогает своим союзникам в борьбе с коррупцией. Все наоборот. Вашингтонские чиновники и политики воспринимают страны третьего мира – в том числе и Украину – как источник собственных нетрудовых доходов, используя слабость местных государственных институтов и гражданского общества. Они обкладывают коррупционной данью национальный бизнес, злоупотребляя своими полномочиями и политическим влиянием.
Как американская элита справится с шоком в связи с "делом Байденов"? Как оно повлияет на итоги президентских выборов 2020 года? Решится ли президент Украины Владимир Зеленский на сотрудничество в расследовании? Станет ли информация о злоупотреблениях предметом политического торга?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- украинский политолог, доктор политических наук Александр СЕМЧЕНКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Скандальные дела с вовлечением официальных лиц США в коррупционные схемы на территории Украины грозят подорвать один из главных тезисов американской пропаганды о том, что Америка помогает своим союзникам в борьбе с коррупцией. Все наоборот. Вашингтонские чиновники и политики воспринимают страны третьего мира – в том числе и Украину – как источник собственных нетрудовых доходов, используя слабость местных государственных институтов и гражданского общества. Они обкладывают коррупционной данью национальный бизнес, злоупотребляя своими полномочиями и политическим влиянием.
Как американская элита справится с шоком в связи с "делом Байденов"? Как оно повлияет на итоги президентских выборов 2020 года? Решится ли президент Украины Владимир Зеленский на сотрудничество в расследовании? Станет ли информация о злоупотреблениях предметом политического торга?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/