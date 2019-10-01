Посетителей гостиницы в Москве эвакуировали из-за пожара

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посетителей гостиницы "Измайлово" на востоке Москвы эвакуировали из-за возгорания в подвальном помещении, пожар удалось быстро ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После возгорания в складском помещении на территории гостиницы "Измайлово" самостоятельно покинули здание посетители и персонал", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 12.00 возгорание было ликвидировано на площади пять квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
Позднее собеседник агентства добавил, что загорание произошло в складском помещении четырехэтажного здания. До прибытия подразделений из здания самостоятельно вышли порядка 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало.