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РИА Новости

Посетителей гостиницы в Москве эвакуировали из-за пожара

12:17 01.10.2019 (обновлено: 13:59 01.10.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка на месте возгорания в подвале склада рядом с гостиницей "Гамма-Дельта" в Измайлово
Обстановка на месте возгорания в подвале склада рядом с гостиницей Гамма-Дельта в Измайлово
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Обстановка на месте возгорания в подвале склада рядом с гостиницей "Гамма-Дельта" в Измайлово
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посетителей гостиницы "Измайлово" на востоке Москвы эвакуировали из-за возгорания в подвальном помещении, пожар удалось быстро ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После возгорания в складском помещении на территории гостиницы "Измайлово" самостоятельно покинули здание посетители и персонал", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 12.00 возгорание было ликвидировано на площади пять квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
Позднее собеседник агентства добавил, что загорание произошло в складском помещении четырехэтажного здания. До прибытия подразделений из здания самостоятельно вышли порядка 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
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