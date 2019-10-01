Ученый прокомментировал появление гигантского айсберга в Антарктиде

МОСКВА. 1 окт - РИА Новости. Появление исполинского айсберга весом 315 миллиардов тонн, отколовшегося накануне от Антарктиды, не связано с изменением климата, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Огромная глыба льда площадью 1,6 тысячи квадратных километров, откололась от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктике. Подобный "скол" наблюдался в 1960 году.
Scientists have discovered that a large iceberg - more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice - has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) 1 октября 2019 г.
"Что касается откола айсберга в Антарктиде - это нормальное явление, никак с глобальным потеплением не связанное. Крупные отколы бывают относительно редко по человеческим меркам (раз в несколько лет или десятилетий). Никто в таких динамически активных зонах станции не строит, конечно", - сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Как уточнила представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, Эймери - третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь - около 40 тысячи квадратных километров.
"Последний раз от этого ледника столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х. Появление айсберга никак не связано с глобальным потеплением. По поводу шельфа Эймери оснований для тревоги нет, однако в Антарктиде многое вызывает озабоченность, и необходимо усиливать защиту экосистем этого регион, включая Южный океан, омывающий ледяной континент", - уточнила Жаркова.