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РИА Новости

Ученый прокомментировал появление гигантского айсберга в Антарктиде

12:15 01.10.2019
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© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанкАйсберги Антарктиды
Айсберги Антарктиды
© РИА Новости / В. Чистяков
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Айсберги Антарктиды. Архивное фото
МОСКВА. 1 окт - РИА Новости. Появление исполинского айсберга весом 315 миллиардов тонн, отколовшегося накануне от Антарктиды, не связано с изменением климата, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Огромная глыба льда площадью 1,6 тысячи квадратных километров, откололась от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктике. Подобный "скол" наблюдался в 1960 году.
"Что касается откола айсберга в Антарктиде - это нормальное явление, никак с глобальным потеплением не связанное. Крупные отколы бывают относительно редко по человеческим меркам (раз в несколько лет или десятилетий). Никто в таких динамически активных зонах станции не строит, конечно", - сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Как уточнила представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, Эймери - третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь - около 40 тысячи квадратных километров.
"Последний раз от этого ледника столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х. Появление айсберга никак не связано с глобальным потеплением. По поводу шельфа Эймери оснований для тревоги нет, однако в Антарктиде многое вызывает озабоченность, и необходимо усиливать защиту экосистем этого регион, включая Южный океан, омывающий ледяной континент", - уточнила Жаркова.
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