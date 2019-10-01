Ученый прокомментировал появление гигантского айсберга в Антарктиде

"Что касается откола айсберга в Антарктиде - это нормальное явление, никак с глобальным потеплением не связанное. Крупные отколы бывают относительно редко по человеческим меркам (раз в несколько лет или десятилетий). Никто в таких динамически активных зонах станции не строит, конечно", - сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.