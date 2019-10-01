Росздравнадзор изучит препарат от язвы, от которого отказалась в ряде стран

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Росздравнадзор проведет лабораторное исследование препарата от язвы желудка, которое ранее было отозвано из продажи в нескольких странах из-за наличия в нем примеси, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Ранее агентство Sputnik сообщило, что в Литве запретили продажу лекарств, содержащих активное вещество ранитидина гидрохлорид, решение было принято из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является канцерогеном, влияющим на печень. Росздравнадзор накануне попросил производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов.

"В настоящее время Красноярскому филиалу ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора поручено проведение исследований по количественному определению примеси NDMA в образцах препаратов ранитидина, отобранных в 2019 году в рамках государственного контроля качества лекарственных средств, с учетом методик, ранее разработанных для выявления указанной примеси в препаратах", - говорится в сообщении.

Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. На фоне этого лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.