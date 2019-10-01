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РИА Новости

МИД предупредил россиян об ограничении движения транспорта в Китае

11:56 01.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян об ограничении движения транспорта и повышенном пассажиропотоке в аэропортах и на вокзалах в КНР 1-7 октября в связи с празднованием 70-летия образования государства.
"КНР – 1-7 октября в стране отмечается 70-летие образования государства; массовое скопление людей; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта; заторы на дорогах; в аэропортах и на вокзалах повышенный пассажиропоток", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также ведомство сообщило о перекрытии пограничного моста "Румичака" между Колумбией и Эквадором в связи с манифестациями. Там приняты повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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