Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T09:19Z
https://ria.ru/20191001/1559308865.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155934/29/1559342967_0:245:3072:1973_1036x0_80_0_0_2d863439c788e978a5570ba599966e68.jpg
РИА Новости

В Будапеште стартовало мировое турне работ лауреатов конкурса имени Стенина

20:45 01.10.2019 (обновлено: 09:19 02.10.2019)
366
© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанкПосетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
БУДАПЕШТ, 1 окт — РИА Новости. Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в венгерской столице. Во вторник в Российском центре науки и культуры в Будапеште открылась выставка победителей смотра лучших молодых фотографов планеты, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

"Конкурс Андрея Стенина в нынешнем году отмечает свой первый юбилей — пятилетие. Он не только поддерживает фоторепортеров в начале их творческого пути, но и сохраняет и развивает высокие стандарты фотожурналистики, формирует критерии качества документальной фотографии. В 2019 году конкурс установил новый рекорд по количеству стран-участниц: почти 6000 работ из 80 стран. В центре каждой выставленной здесь работы — история человека, личности. Сквозной для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира", — сказал, открывая экспозицию, руководитель РЦНК в Будапеште Валерий Платонов.

© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
На выставке представлено несколько десятков работ репортеров из России, Италии, США, Германии, Франции, Испании, ЮАР, Индии, Турции и других стран. Фотографическая серия "Отверженные и земля" обладателя Гран-при конкурса итальянца Габриэле Чеккони — поистине трагическая эпика о вынужденном противостоянии человека и природы. Ее главные герои — мигрирующие беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. Героини кадра француза Франсиса Руссо "Женщины из Аругам Бэй" — жительницы Шри-Ланки, которые решили освоить серфинг. На снимке сирийца Самира Аль-Думи "От одного конфликту к другому" запечатлен мужчина, несущий раненую девочку после бомбардировки в пригороде Дамаска. Среди самых ярких кадров выставки 2019 года — серия "Ностальгия на грани вымирания" фотографа из Индии Сантану Дей. В ней он с филигранной техникой передает приметы исчезающих или уже исчезнувших профессий в Калькутте — от актеров-ряженых Бохурупи до уличных стекольщиков.
© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
1 из 5

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанк

Продюсер Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Александра Боровая на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
2 из 5

Продюсер Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Александра Боровая на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанк

Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
3 из 5

Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Будапеште
4 из 5

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Лопатто / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
5 из 5

Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
1 из 5

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
2 из 5

Продюсер Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Александра Боровая на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
3 из 5

Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
5 из 5

Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

© РИА Новости / Мария Лопатто
Перейти в фотобанк
Выставка в РЦНК работает в рамках международного фестиваля Art Market Budapest с 1 по 18 октября по будням с 10:00 до 18:00, вход свободный. Следующим пунктом роуд-шоу лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина 2019 года станет южноафриканский Кейптаун.
На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
11 сентября, 08:00Культура
Лучшие фото конкурса имени Андрея Стенина: это просто надо видеть
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия — Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал National Geographic Россия, журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
Art Market Budapest — ведущий международный фестиваль искусства Центральной и Восточной Европы, основанный в 2011 году. На ярмарке собираются участники из более 40 стран мира и пяти континентов. Ежегодная аудитория ярмарки составляет более 30 тысяч посетителей и стабильно растет. В центре внимания Art Market Budapest 2019 — искусство из России. В качестве партнеров фестиваля этого года выступили Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей современного искусства "ГАРАЖ", Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО. Также на Art Market Budapest-2019 Россию представляют галереи "Марина Альвитр", "Анна Нова", "Триумф" и Ural Vision.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
6 августа, 08:00Пять лет со дня гибели Андрея Стенина
Лучшие фотографии Андрея Стенина
312014
Обсудить 0
Андрей СтенинРоссияНовости агентства
Рекомендуем
Писатель Сергей Лукьяненко на стенде МИА Россия сегодня во время III Всемирного цифрового саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту в Казани
Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
РИА
Новости
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Указатель расстояний в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
Русские снова идут. На этот раз в штатском
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ
Михаил Боярский
В Петербурге проверят сообщения о нарушении Боярским правил парковки
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России планируют изменить правила получения гражданства
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г
"Сжигает десятки гектаров земли". Чем решили усилить российскую артиллерию
Флаг ДНР
В России оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
В РАН объяснили, почему у космонавта из ОАЭ увеличилась голова на МКС
Логотип МИА Россия сегодня
Топ-менеджеров МИА "Россия сегодня" признали лучшими в отрасли
Бразильская модель Сюзи Кортес
Бразильскую модель признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Осложнения в развитии Китая отразятся на всем мире, считает посол в Пекине
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
Лента новостейМолния