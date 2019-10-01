В Будапеште стартовало мировое турне работ лауреатов конкурса имени Стенина

"Конкурс Андрея Стенина в нынешнем году отмечает свой первый юбилей — пятилетие. Он не только поддерживает фоторепортеров в начале их творческого пути, но и сохраняет и развивает высокие стандарты фотожурналистики, формирует критерии качества документальной фотографии. В 2019 году конкурс установил новый рекорд по количеству стран-участниц: почти 6000 работ из 80 стран. В центре каждой выставленной здесь работы — история человека, личности. Сквозной для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира", — сказал, открывая экспозицию, руководитель РЦНК в Будапеште Валерий Платонов.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Продюсер Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Александра Боровая на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Продюсер Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Александра Боровая на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Продюсер Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Александра Боровая на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.
Посетительница на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.