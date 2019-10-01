В Будапеште стартовало мировое турне работ лауреатов конкурса имени Стенина

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Российском центре науки и культуры в Будапеште.

БУДАПЕШТ, 1 окт — РИА Новости. Мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина стартовало в венгерской столице. Во вторник в Российском центре науки и культуры в Будапеште открылась выставка победителей смотра лучших молодых фотографов планеты, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

"Конкурс Андрея Стенина в нынешнем году отмечает свой первый юбилей — пятилетие. Он не только поддерживает фоторепортеров в начале их творческого пути, но и сохраняет и развивает высокие стандарты фотожурналистики, формирует критерии качества документальной фотографии. В 2019 году конкурс установил новый рекорд по количеству стран-участниц: почти 6000 работ из 80 стран. В центре каждой выставленной здесь работы — история человека, личности. Сквозной для конкурса 2019 года стала тема беженцев и вынужденной миграции. Она осмыслена и препарирована молодыми фотографами как одно из самых мучительных явлений современного мира", — сказал, открывая экспозицию, руководитель РЦНК в Будапеште Валерий Платонов.

На выставке представлено несколько десятков работ репортеров из России, Италии, США, Германии, Франции, Испании, ЮАР, Индии, Турции и других стран. Фотографическая серия "Отверженные и земля" обладателя Гран-при конкурса итальянца Габриэле Чеккони — поистине трагическая эпика о вынужденном противостоянии человека и природы. Ее главные герои — мигрирующие беженцы рохинджа и южные территории Бангладеш, поставленные этой миграцией на грань медленного уничтожения. Героини кадра француза Франсиса Руссо "Женщины из Аругам Бэй" — жительницы Шри-Ланки, которые решили освоить серфинг. На снимке сирийца Самира Аль-Думи "От одного конфликту к другому" запечатлен мужчина, несущий раненую девочку после бомбардировки в пригороде Дамаска. Среди самых ярких кадров выставки 2019 года — серия "Ностальгия на грани вымирания" фотографа из Индии Сантану Дей. В ней он с филигранной техникой передает приметы исчезающих или уже исчезнувших профессий в Калькутте — от актеров-ряженых Бохурупи до уличных стекольщиков.

Выставка в РЦНК работает в рамках международного фестиваля Art Market Budapest с 1 по 18 октября по будням с 10:00 до 18:00, вход свободный. Следующим пунктом роуд-шоу лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина 2019 года станет южноафриканский Кейптаун.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.