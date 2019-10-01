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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД сожалеют, что США препятствуют решению гуманитарного кризиса в Сирии

11:47 01.10.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehИорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
© AP Photo / Raad Adayleh
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон препятствует решению гуманитарного кризиса в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев Рукбан. Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.
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"Мы видим в очередной раз, что американские коллеги демонстрируют большой разрыв между словом и делом, и мы сожалеем, что важнейший гуманитарный вопрос не может найти решения во многом из-за того, что в Вашингтоне работают по повестке дня, радикально отличающейся от нашей и по большому счету не предполагающей, к сожалению, нормализации обстановки в Сирии", - сказал Рябков.
Отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-то действия в связи со сложившейся ситуацией, он отметил: "Есть форматы двусторонние российско-американские, есть определенные рабочие группы, которые проводят заседания достаточно часто в Женеве, есть взаимодействие по линии военных центров, имеется коммуникация для обсуждения ситуации на земле".
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