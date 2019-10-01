В МИД сожалеют, что США препятствуют решению гуманитарного кризиса в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон препятствует решению гуманитарного кризиса в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев Рукбан. Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.

"Мы видим в очередной раз, что американские коллеги демонстрируют большой разрыв между словом и делом, и мы сожалеем, что важнейший гуманитарный вопрос не может найти решения во многом из-за того, что в Вашингтоне работают по повестке дня, радикально отличающейся от нашей и по большому счету не предполагающей, к сожалению, нормализации обстановки в Сирии", - сказал Рябков.