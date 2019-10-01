Песков прокомментировал данные о тренинге сотрудника посольства США для ФБК

"До сих пор нам не было известно об этой информации, мы не знаем, насколько она достоверна. Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми. И, собственно, российская сторона всегда предпринимала необходимые меры и будет дальше предпринимать для того, чтобы оградить нас от подобных проявлений вмешательства", – сказал Песков, говоря о том, стоит ли считать такие действия очередным вмешательством в дела России, если эта информация подтвердится.