Песков прокомментировал данные о тренинге сотрудника посольства США для ФБК

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия и дальше будет предпринимать все меры для того, чтобы оградить себя от проявлений вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о предполагаемой связи сотрудника ЦРУ с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Ранее Федеральное агентство новостей написало, что глава службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон, являющийся сотрудником ЦРУ, якобы вел этим летом тренинги в ФБК по организации массовых беспорядков.
"До сих пор нам не было известно об этой информации, мы не знаем, насколько она достоверна. Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми. И, собственно, российская сторона всегда предпринимала необходимые меры и будет дальше предпринимать для того, чтобы оградить нас от подобных проявлений вмешательства", – сказал Песков, говоря о том, стоит ли считать такие действия очередным вмешательством в дела России, если эта информация подтвердится.
На вопрос о том, готова ли Россия отражать подрывную работу иностранных спецслужб, Песков ответил: "Это постоянно происходит, вы знаете, об этом неоднократно говорилось, и, безусловно, это противодействие осуществляется на постоянной основе".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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