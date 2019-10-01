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РИА Новости

В Перми нашли живой пятнадцатилетнюю девочку, пропавшую три дня назад

11:41 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Пропавшая три дня назад в Перми 15-летняя девочка найдена живой, сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю.
В минувшую субботу 15-летняя жительница Перми около 15.00 (13.00 мск) вышла из дома по улице Молдавской, 4 и попала без вести. Следственными органами регионального СУ СК по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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"В результате организованных широкомасштабных мероприятий во время патрулирования полицейскими утром 1 октября 2019 года пропавшая была обнаружена на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ходе поиска были просмотрены камеры наружного наблюдения, допрошено более 100 человек, отработан весь маршрутный транспорт Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. К розыску пропавшей подключились волонтерские организации, ежедневно к поиску привлекалось свыше 500 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
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"В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ее ухода, в том числе причины и условия, побудившие ее на это. В ближайшее время в отношении нее буду проведены все необходимые следственные действия с участием психологов", - добавляют в СК.
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