В Перми нашли живой пятнадцатилетнюю девочку, пропавшую три дня назад

ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Пропавшая три дня назад в Перми 15-летняя девочка найдена живой, сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю.

В минувшую субботу 15-летняя жительница Перми около 15.00 (13.00 мск) вышла из дома по улице Молдавской, 4 и попала без вести. Следственными органами регионального СУ СК по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В результате организованных широкомасштабных мероприятий во время патрулирования полицейскими утром 1 октября 2019 года пропавшая была обнаружена на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми", - говорится в сообщении.

По данным СК, в ходе поиска были просмотрены камеры наружного наблюдения, допрошено более 100 человек, отработан весь маршрутный транспорт Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. К розыску пропавшей подключились волонтерские организации, ежедневно к поиску привлекалось свыше 500 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.