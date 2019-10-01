В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Роухани

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация в районе Ормузского пролива и судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме станут предметами обсуждения на переговорах президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Роухани во вторник проведут отдельную двустороннюю встречу на полях Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого состоится в Ереване.

"Это продолжение того диалога, который был фактически несколько дней тому назад. Вы знаете, что совсем недавно была встреча. Сегодня планируется встреча один на один. Это, естественно, и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, и ситуация с СВПД", - сообщил Песков журналистам во вторник, говоря о повестке предстоящей встречи лидеров.

Он отметил, что период в 60 дней, который был обозначен иранской стороной перед тем, как она сделает дальнейшие шаги по сокращению объема своих обязательств в рамках "ядерной сделки", постепенно истекает.

"Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы - и французская была инициатива - пока не дают желаемых результатов, и положение дел остается напряженным. Конечно, это все будет обсуждаться", - добавил представитель Кремля.

Путин и Роухани несколько недель назад встречались в Анкаре, где 16 сентября состоялся трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран по сирийскому урегулированию. Тогда на полях мероприятия лидеры провели также двусторонние переговоры.

Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки. По данным источников, лидер республики Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.