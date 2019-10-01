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РИА Новости

В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Роухани

11:38 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация в районе Ормузского пролива и судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме станут предметами обсуждения на переговорах президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Роухани во вторник проведут отдельную двустороннюю встречу на полях Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого состоится в Ереване.
"Это продолжение того диалога, который был фактически несколько дней тому назад. Вы знаете, что совсем недавно была встреча. Сегодня планируется встреча один на один. Это, естественно, и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, и ситуация с СВПД", - сообщил Песков журналистам во вторник, говоря о повестке предстоящей встречи лидеров.
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Он отметил, что период в 60 дней, который был обозначен иранской стороной перед тем, как она сделает дальнейшие шаги по сокращению объема своих обязательств в рамках "ядерной сделки", постепенно истекает.
"Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы - и французская была инициатива - пока не дают желаемых результатов, и положение дел остается напряженным. Конечно, это все будет обсуждаться", - добавил представитель Кремля.
Путин и Роухани несколько недель назад встречались в Анкаре, где 16 сентября состоялся трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран по сирийскому урегулированию. Тогда на полях мероприятия лидеры провели также двусторонние переговоры.
Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки. По данным источников, лидер республики Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ормузский проливХасан РоуханиДональд ТрампДмитрий ПесковЕвропаРоссияИранСШАПолитика
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