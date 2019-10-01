Путин и Мадуро на встрече в Москве затронули вопросы долговых обязательств

"Вопросы долговых обязательств кратко затрагивались в ходе недавнего визита - это единственное, что я вам могу подтвердить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обращался ли Мадуро к президенту Путину во время недавней встречи с просьбой реструктурировать долг Венесуэлы перед Россией.