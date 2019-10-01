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РИА Новости

Путин и Мадуро на встрече в Москве затронули вопросы долговых обязательств

11:38 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе встречи в Москве затрагивали вопросы долговых обязательств, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вопросы долговых обязательств кратко затрагивались в ходе недавнего визита - это единственное, что я вам могу подтвердить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обращался ли Мадуро к президенту Путину во время недавней встречи с просьбой реструктурировать долг Венесуэлы перед Россией.
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