В Чите иностранца заподозрили в продаже поддельной водки

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полицейские в Чите задержали 48-летнего иностранца, которого подозревают в оптовой продаже немаркированного алкоголя и просроченных продуктов, на которых он менял дату выпуска и сроки годности товара и продавал на оптовой базе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В арендованных злоумышленником складском помещении и гараже, а также по месту его проживания проведены обыски, в ходе которых изъято 17 тысяч литров водки без акцизных марок, 1320 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк.
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Мужчину задержали и заключили под стражу, полиция возбудила уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).
Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина получал в супермаркетах города просроченное молоко, майонез, печенье, конфеты, соки, чипсы, а потом менял срок годности и продавал на оптовой базе. По этому факту полиция направила материалы проверки в соответствующие органы.