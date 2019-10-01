В Чите иностранца заподозрили в продаже поддельной водки

"В арендованных злоумышленником складском помещении и гараже, а также по месту его проживания проведены обыски, в ходе которых изъято 17 тысяч литров водки без акцизных марок, 1320 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк.