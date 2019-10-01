Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

"Там периодически меняется состав наших групп, которые обслуживают технику. Ротация плановая, она проводится в зависимости от того, какого рода оборудование и техника требуют сервиса. Никакого наращивания, тем более никакого континента нашего там нет и быть не может", - сказал Рябков.