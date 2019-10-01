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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу

11:23 01.10.2019 (обновлено: 11:39 01.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Специалисты РФ по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу в рамках плановой ротации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В конце сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в стране находятся два российских самолета с персоналом по военно-технической поддержке.
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
25 сентября, 12:24РИА Новости
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"Там периодически меняется состав наших групп, которые обслуживают технику. Ротация плановая, она проводится в зависимости от того, какого рода оборудование и техника требуют сервиса. Никакого наращивания, тем более никакого континента нашего там нет и быть не может", - сказал Рябков.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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