МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в Греции и Гвинее

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о запланированных 2-4 октября забастовках профсоюзов в Афинах и массовых мероприятиях в Гвинее 2 октября, в связи с которыми ожидаются перекрытия дорог и ограничения движение транспорта.

По данным ведомства, в столице Гвинеи Конакри 2 октября пройдут массовые мероприятия в связи с празднованием Дня независимости, в связи с чем ожидается усиление мер безопасности, перекрытие дорог и ограничение движения транспорта.