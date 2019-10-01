Жительница Горловки получила 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Жительница подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки приговорена к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили во вторник в Генпрокуратуре ДНР.
"Приговором апелляционной палаты Верховного суда ДНР гражданка… осуждена по статье 321 УК ДНР ("Шпионаж") (и приговорена - Прим. ред.) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, жительница Горловки в 2016 году, находясь на подконтрольной Киеву территории, согласилась сотрудничать со Службой безопасности Украины.
"Выполняя задание иностранной разведки, собирала сведения военного характера о военнослужащих Народной милиции ДНР, а также осуществляла фотофиксацию мест их дислокации. Полученные сведения, посредством сети интернет, направляла кураторам из СБУ, для использования против безопасности ДНР", - добавили в прокуратуре.
19 сентября, 11:53РИА НовостиЖителя ДНР приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену