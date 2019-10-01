Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T10:54Z
https://ria.ru/20191001/1559305963.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_1dda1858e94c6a4a177b9155134b1c52.jpg
РИА Новости

Жительница Горловки получила 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

10:54 01.10.2019
1495
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Жительница подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки приговорена к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили во вторник в Генпрокуратуре ДНР.
"Приговором апелляционной палаты Верховного суда ДНР гражданка… осуждена по статье 321 УК ДНР ("Шпионаж") (и приговорена - Прим. ред.) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, жительница Горловки в 2016 году, находясь на подконтрольной Киеву территории, согласилась сотрудничать со Службой безопасности Украины.
"Выполняя задание иностранной разведки, собирала сведения военного характера о военнослужащих Народной милиции ДНР, а также осуществляла фотофиксацию мест их дислокации. Полученные сведения, посредством сети интернет, направляла кураторам из СБУ, для использования против безопасности ДНР", - добавили в прокуратуре.
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
19 сентября, 11:53РИА Новости
Жителя ДНР приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену
4700210
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныГорловкаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Скорая помощь на дороге
В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую
Рафаэл Гюльбекян
Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
Лента новостейМолния