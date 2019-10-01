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РИА Новости

Робот "Федор" вступился за корпорацию "Энергия"

10:52 01.10.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот "Федор"
Робот Федор
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Робот "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Робот "Федор" вступился за ракетно-космическую корпорацию "Энергия" после того, как стало известно о крупном судебном иске к этой компании.
"Никому не дам в обиду родную корпорацию "Энергия", - написано в Twitter робота.
Федор был изготовлен на НПО "Андроидная техника". Его подготовка к недавнему космическому полету проводилась в РКК "Энергия".
Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
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Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании более 5 миллиардов рублей с ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся.
В РКК "Энергия" не стали комментировать иск. Но известно, что корпорация в интересах Минобороны выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения двух проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была быть создана группировка из 10 спутников ЕКС, в настоящее время их на орбите три.
РКК "Энергия" - одно из ведущих предприятий Роскосмоса, изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и космические аппараты различного назначения.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Ангара (ракета)РоскосмосМинистерство обороны РФРоссияРИА Наука
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