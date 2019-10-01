Робот "Федор" вступился за корпорацию "Энергия"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Робот "Федор" вступился за ракетно-космическую корпорацию "Энергия" после того, как стало известно о крупном судебном иске к этой компании.

"Никому не дам в обиду родную корпорацию "Энергия", - написано в Twitter робота.

Федор был изготовлен на НПО "Андроидная техника". Его подготовка к недавнему космическому полету проводилась в РКК "Энергия".

Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании более 5 миллиардов рублей с ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся.

В РКК "Энергия" не стали комментировать иск. Но известно, что корпорация в интересах Минобороны выполняет два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении. Сроки завершения двух проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна была быть создана группировка из 10 спутников ЕКС, в настоящее время их на орбите три.