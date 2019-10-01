Воробьев представил Астахова в должности военного комиссара Подмосковья

"Рад представить нового военного комиссара Московской области Алексея Астахова. Подмосковье всегда уделяло особое внимание не только добросовестному прохождению военной службы, но и патриотическому воспитанию и я надеюсь, что эта традиция продолжится", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.