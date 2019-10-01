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РИА Новости
Новости Подмосковья

Воробьев представил Астахова в должности военного комиссара Подмосковья

10:50 01.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового военного комиссара региона полковника запаса Алексея Астахова.
Ранее Астахов занимал должность военного комиссара Севастополя.
"Рад представить нового военного комиссара Московской области Алексея Астахова. Подмосковье всегда уделяло особое внимание не только добросовестному прохождению военной службы, но и патриотическому воспитанию и я надеюсь, что эта традиция продолжится", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.
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