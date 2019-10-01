Воробьев представил Астахова в должности военного комиссара Подмосковья

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового военного комиссара региона полковника запаса Алексея Астахова.
Ранее Астахов занимал должность военного комиссара Севастополя.
"Рад представить нового военного комиссара Московской области Алексея Астахова. Подмосковье всегда уделяло особое внимание не только добросовестному прохождению военной службы, но и патриотическому воспитанию и я надеюсь, что эта традиция продолжится", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.
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