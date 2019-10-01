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РИА Новости

Летевший в Нерюнгри самолет сел в Иркутске из-за снегопада

10:38 01.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 в аэропорту
Самолет авиакомпании S7 в аэропорту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании S7 в аэропорту. Архивное фото
ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри (Якутия) и из-за снегопада севший в Иркутске, вылетел в пункт назначения в 14.10 (9.10 мск), сообщили РИА Новости в справочной аэропорта Иркутска.
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, из-за непогоды не смог приземлиться в пункте назначения и ушел на запасной аэродром в Иркутск, куда прибыл в 9.30 (4.30 мск). В ожидании вылета пассажиры провели в аэропорту более 3,5 часов.
Самолет на взлетной полосе
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"Самолет Новосибирск – Нерюнгри вылетел из Иркутска в 14.10 (9.10 мск)", - сообщили в справочной.
По данным Gismeteo, в Нерюнгри утром 1 октября выпал снег.
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S7 AirlinesНовосибирскИркутскНерюнгриПроисшествия
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