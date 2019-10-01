Летевший в Нерюнгри самолет сел в Иркутске из-за снегопада

ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри (Якутия) и из-за снегопада севший в Иркутске, вылетел в пункт назначения в 14.10 (9.10 мск), сообщили РИА Новости в справочной аэропорта Иркутска.

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, из-за непогоды не смог приземлиться в пункте назначения и ушел на запасной аэродром в Иркутск, куда прибыл в 9.30 (4.30 мск). В ожидании вылета пассажиры провели в аэропорту более 3,5 часов.