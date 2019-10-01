Дальний Восток по электронной визе чаще всего посещают туристы из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Электронная виза для посещения Дальнего Востока наиболее популярна у туристов из Китая, сообщает администрация Приморья.
По данным краевого департамента туризма, с начала введения упрощенного режима въезда Дальний Восток посетили с электронной визой более 83 тысяч жителей КНР. Второе место занимают японцы – почти 22 тысячи туристов въехало в регион по новой схеме. На третьем месте – гости из Сингапура (239 визитеров).
Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток действует с августа 2017 года. Иностранцы могут прибыть в регион по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив разрешение на въезд через интернет. Упрощенным визовым порядком могут воспользоваться жители 19 стран, в том числе Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса, Турции.