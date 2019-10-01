Минск не пытается "уйти на Запад", заявил глава белорусского МИД

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что России не стоит пытаться усмотреть в стремлении Минска нормализовать отношения с США стремление "уйти на Запад".

В последнее время Минск посетили ряд высокопоставленных чиновников из США, стороны высказывали намерение развивать отношения. По итогам визита заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла в сентябре было заявлено о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.

"Нет смысла подозревать Беларусь в попытках, как это иногда говорится, уйти на Запад или куда-то еще", - сказал Макей в интервью агентству РБК, стенограмма которого опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Он назвал Россию ближайшим союзником для Белоруссии. "Мы всегда говорили и будем говорить о том, что мы не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России", - подчеркнул Макей.

Министр также высказал сомнение, что "политическое руководство России испытывает какую-то ревность относительно того, что Беларусь стремится нормализовать отношения с США". "По-моему, между Россией и США существуют намного более продвинутые отношения, в том числе и институциональные, происходят регулярные встречи на высшем уровне", - подчеркнул он.

По мнению министра, была ненормальной ситуация, что у Минска "нет нормальных отношений с государством, которое сегодня считается державой номер один в мире" и, по по его оценкам, будет оставаться таким в ближайшие десятилетия.

"Мы заинтересованы в развитии нормальных отношений с США. Мы хотели бы уйти от той конфронтационной риторики, которая была присуща нашим отношениям, скажем, лет десять назад, когда по нашему настоянию послы были вынуждены уехать из обеих стран", - сказал Макей. Он уточнил, что прежде всего Минск заинтересован в налаживании торгово-экономического сотрудничества, а также в "нормальном политическом диалоге".