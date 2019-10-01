Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" сорвался из-за невыполнения США взятых на себя обязательств, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Уточняется, что к настоящему времени удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого "лагеря смерти" — примерно 18 тысяч человек. Причем "процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям", подчеркивается в релизе.

Для окончательного решения проблемы в Дамаске поддержали разработанный ООН оперативный план по освобождению оставшихся беженцев. Он предусматривал вывод сирийцев партиями от двух до двух с половиной тысяч человек пятидневными циклами до окончательного спасения всех мирных жителей, пожелавших покинуть "Рукбан".

"Однако <...> 29 сентября на пункте пропуска Джлеб вместо более чем двух тысяч спланированных к эвакуации <...> сирийских граждан мы встретили всего 336 человек", — говорится в заявлении.

По свидетельствам спасшихся, так называемая администрация лагеря, а фактически члены подконтрольных США бандформирований, препятствует выходу беженцев под угрозой смерти, рассказали в координационных штабах. Тем, кому все-таки удалось покинуть "Рубкан", пришлось заплатить боевикам крупные суммы.

Москва и Дамаск осудили "лицемерный подход американской стороны" к решению проблемы беженцев в Сирии.

"С одной стороны, США цинично согласовали оперативный план ООН и предоставили некие гарантии безопасности для работы сотрудников ООН и Cирийского арабского Красного Полумесяца в границах 55-километровой зоны Эт-Танф, в том числе внутри лагеря "Рукбан". Но в то же время фактически не предприняли никаких мер по выполнению взятых на себя обязательств", — резюмировали российские и сирийские специалисты.