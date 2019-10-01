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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"

10:17 01.10.2019 (обновлено: 11:34 01.10.2019)
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" сорвался из-за невыполнения США взятых на себя обязательств, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов России и Сирии.
Уточняется, что к настоящему времени удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого "лагеря смерти" — примерно 18 тысяч человек. Причем "процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям", подчеркивается в релизе.
Для окончательного решения проблемы в Дамаске поддержали разработанный ООН оперативный план по освобождению оставшихся беженцев. Он предусматривал вывод сирийцев партиями от двух до двух с половиной тысяч человек пятидневными циклами до окончательного спасения всех мирных жителей, пожелавших покинуть "Рукбан".
"Однако <...> 29 сентября на пункте пропуска Джлеб вместо более чем двух тысяч спланированных к эвакуации <...> сирийских граждан мы встретили всего 336 человек", — говорится в заявлении.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
27 сентября, 21:05Война в Сирии
В ООН рассказали о процессе расселения лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии
По свидетельствам спасшихся, так называемая администрация лагеря, а фактически члены подконтрольных США бандформирований, препятствует выходу беженцев под угрозой смерти, рассказали в координационных штабах. Тем, кому все-таки удалось покинуть "Рубкан", пришлось заплатить боевикам крупные суммы.
Москва и Дамаск осудили "лицемерный подход американской стороны" к решению проблемы беженцев в Сирии.
"С одной стороны, США цинично согласовали оперативный план ООН и предоставили некие гарантии безопасности для работы сотрудников ООН и Cирийского арабского Красного Полумесяца в границах 55-километровой зоны Эт-Танф, в том числе внутри лагеря "Рукбан". Но в то же время фактически не предприняли никаких мер по выполнению взятых на себя обязательств", — резюмировали российские и сирийские специалисты.
"Рукбан" ("Эр-Рукбан") — лагерь сирийских беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.
Здание Пентагона. Архивное фото
18 сентября, 18:54Война в Сирии
Пентагон отверг сообщения о препятствии выводу беженцев из лагеря "Рукбан"
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Война в СирииСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Валить надо всех американцев, которые попадутся там нашему спецназу. А то слишком добрые для них.
1 октября, 11:51
Арсений Понфиленко
1211002
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