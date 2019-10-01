Аксенов рассказал о целях разделения полномочий главы и премьера Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Разделение полномочий главы и председателя правительства Крыма даст возможность повысить эффективность государственного управления и уделить больше внимания стратегическим вопросам, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов в понедельник внес на согласование в крымский парламент кандидатуру Юрия Гоцанюка на пост премьера республики, соответствующее постановление зарегистрировано на сайте госсовета республики. Ранее Гоцанюк занимал пост вице-премьера крымского правительства, в сферу его полномочий среди прочего входило кураторство сельскохозяйственной отрасли.

"Это не бюрократическая формальность, а выверенное решение, важная часть общей стратегии по перезагрузке власти. Его главные цели – оптимизация структуры исполнительных органов власти и повышение эффективности государственного управления. Данные кадровые изменения произойдут в рамках существующей штатной численности и никак не скажутся на бюджете Крыма", - написал Аксенов на своей странице в соцсети Вконтакте

Аксенов отметил, что разделение полномочий даст ему больше возможности для сотрудничества с федеральными органами, с руководством других субъектов РФ, а также для активизации международной повестки. Глава республики также намерен уделять больше времени общению с гражданами, в том числе в ходе неожиданных для республиканской и местной власти выездов.