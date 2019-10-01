Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Интеграционная программа с Россией не включает никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, отметил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, там нет, не просматривается и не будет. Я еще раз повторю, что суверенитет для обоих государств – это святое. Беларусь не намерена жертвовать своим суверенитетом в угоду каким-то конъюнктурным соображениям", — заявил Макей в интервью информационному агентству РБК. Его стенограмму опубликовал во вторник белорусский МИД.

По мнению министра, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, вряд ли это удастся, "потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз". "Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость", - заметил Макей.

Он подчеркнул, что программа Белоруссии и России по интеграции основывается строго на положениях договора о создании Союзного государства 1999 года, и никакого отхода от этого документа нет. При этом глава ведомства обратил внимание, что первоначальные предложения относительно углубления интеграции "предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемыми, в частности, для белорусской стороны". По его словам, речь идет о создании наднациональных структур, "что не соответствует… положениям Союзного договора".

Макей выразил мнение, что сейчас Минску и Москве следует сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, сертификацией, стандартизацией. Кроме того, стороны должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики, добавил он.