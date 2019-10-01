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РИА Новости
Союзное государство

Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске

09:49 01.10.2019 (обновлено: 11:16 01.10.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии на мотоцикле в Минске
Флаги России и Белоруссии на мотоцикле в Минске
© Sputnik
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Флаги России и Белоруссии на мотоцикле в Минске. Архивное фото
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Интеграционная программа с Россией не включает никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, отметил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации или конфедерации, там нет, не просматривается и не будет. Я еще раз повторю, что суверенитет для обоих государств – это святое. Беларусь не намерена жертвовать своим суверенитетом в угоду каким-то конъюнктурным соображениям", — заявил Макей в интервью информационному агентству РБК. Его стенограмму опубликовал во вторник белорусский МИД.
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Почему Москва и Минск не окажутся в одной стране
По мнению министра, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, вряд ли это удастся, "потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз". "Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость", - заметил Макей.
Он подчеркнул, что программа Белоруссии и России по интеграции основывается строго на положениях договора о создании Союзного государства 1999 года, и никакого отхода от этого документа нет. При этом глава ведомства обратил внимание, что первоначальные предложения относительно углубления интеграции "предусматривали включение каких-то положений, которые были абсолютно неприемлемыми, в частности, для белорусской стороны". По его словам, речь идет о создании наднациональных структур, "что не соответствует… положениям Союзного договора".
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Макей выразил мнение, что сейчас Минску и Москве следует сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, сертификацией, стандартизацией. Кроме того, стороны должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики, добавил он.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Позже стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
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Союзное государствоВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Интеграция по-белорусски это, когда Россия должна оплачивать её лояльность))).
1 октября, 10:28
Вадим Новожилов
21001014
Беларусь будет с тем с кем ей выгоднее, абсолютно также как и Россия. Там также как и в России элита настроена прозападно, также понимая при любом слиянии они из элиты превратятся в чиновников среднего ранга. Поэтому будут маневрировать как Украина, только в Беларуссии поумнее люди сидят во главе, во всяком случае пока.
1 октября, 09:53
ИРИван Русский
2541104
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