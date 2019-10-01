В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России

По его словам, "прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра – это надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, которые сегодня присутствуют".

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Позже стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".