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РИА Новости
Союзное государство

В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России

09:42 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Создание единого эмиссионного центра не предусмотрено в парафированной премьерами Белоруссии и РФ программе по развитию интеграции, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
"Нет. Это и не содержится в этой программе, и об этом речи не идет", - сказал Макей в интервью агентству РБК, стенограмма которого опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.
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По его словам, "прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра – это надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, которые сегодня присутствуют".
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Позже стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
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