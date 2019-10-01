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РИА Новости

В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей

09:34 01.10.2019 (обновлено: 13:17 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело против 35-летнего местного жителя, попытавшегося ограбить пенсионера.
Инцидент произошел 21 июля. По версии следствия, злоумышленник увидел в магазине пожилого мужчину и предположил, что у того могут быть деньги.
Сотрудники полиции
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В результате, проследовав некоторое время за пенсионером, преступник подошел к нему сзади и ударил по голове, отчего потерпевший упал на землю. Нанеся еще несколько ударов, грабитель начал рыться в карманах брюк пожилого человека, однако его спугнули прохожие.
Как выяснилось, у пенсионера с собой было только 27 рублей.
Нападавшего нашли, потерпевший его опознал. Ему предъявили обвинение по двум статьям: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Грабеж".
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска.
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