В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Прокуратура Омской области Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело против 35-летнего местного жителя, попытавшегося ограбить пенсионера.

Инцидент произошел 21 июля. По версии следствия, злоумышленник увидел в магазине пожилого мужчину и предположил, что у того могут быть деньги.

В результате, проследовав некоторое время за пенсионером, преступник подошел к нему сзади и ударил по голове, отчего потерпевший упал на землю. Нанеся еще несколько ударов, грабитель начал рыться в карманах брюк пожилого человека, однако его спугнули прохожие.

Как выяснилось, у пенсионера с собой было только 27 рублей.

Нападавшего нашли, потерпевший его опознал. Ему предъявили обвинение по двум статьям: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Грабеж".