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РИА Новости

Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР

08:55 01.10.2019
2008
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский БТР-80
Украинский БТР-80
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский БТР-80. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили во дворах частных домов и на территории муниципальных объектов в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Выявлено местонахождение тяжелого вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение Минских соглашений на территории частных домовладений и муниципальных объектов", - сказал представитель Народной милиции.

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По его словам, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Херсонес, Мариновка, Артемовск выявлено 16 гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра. В ведомстве отметили, что силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, чтобы скрыть тяжелое вооружение.
"Отмечено применение противником средств мобильных групп радиоэлектронной борьбы… Военнослужащими Народной милиции неоднократно отмечаются факты обстрелов БПЛА СММ (Специальной мониторинговой миссии - Прим. ред.) ОБСЕ из района населенного пункта Богдановка (под контролем Киева, район участка отвода сил – Прим. ред.), как раз с того места, где расположен украинский БТР-80", - добавил представитель Народной милиции.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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