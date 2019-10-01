Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили во дворах частных домов и на территории муниципальных объектов в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Выявлено местонахождение тяжелого вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение Минских соглашений на территории частных домовладений и муниципальных объектов", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Херсонес, Мариновка, Артемовск выявлено 16 гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра. В ведомстве отметили, что силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, чтобы скрыть тяжелое вооружение.