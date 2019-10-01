США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт - РИА Новости. Ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет, заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманиам Джайшанкар, комментируя вопрос недавнего приобретения у РФ зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.
"Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России - равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США", - сказал министр журналистам перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне. Слова Джайшанкара приводит телеканал NDTV.
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Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора ее поставщиков всегда оставались "суверенным правом" его страны. "В этом состоит наша свобода выбора, и мы считаем, что в интересах всех будет признать это", - добавил министр.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
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Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
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