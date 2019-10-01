Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В понедельник в ДНР сообщили о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал представитель народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество снарядов, выпущенных боевиками по нашей территории составляет 41 единица", - добавил представитель ведомства.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru