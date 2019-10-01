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РИА Новости

Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

08:28 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В понедельник в ДНР сообщили о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал представитель народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество снарядов, выпущенных боевиками по нашей территории составляет 41 единица", - добавил представитель ведомства.
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