Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт - РИА Новости. Жителю Благовещенска грозит до 10 лет лишения свободы за разбойное нападение на офис микрокредитной организации, сообщает УМВД по Амурской области.

Как установило следствие, 14 июня 30-летний житель Благовещенска зашел в офис микрозаймов и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги, напуганная девушка передала мужчине 12 тысяч рублей, после чего он скрылся.

Мужчину задержали по горячим следам в одном из кафе города.