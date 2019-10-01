Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт - РИА Новости. Жителю Благовещенска грозит до 10 лет лишения свободы за разбойное нападение на офис микрокредитной организации, сообщает УМВД по Амурской области.
Как установило следствие, 14 июня 30-летний житель Благовещенска зашел в офис микрозаймов и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги, напуганная девушка передала мужчине 12 тысяч рублей, после чего он скрылся.
Мужчину задержали по горячим следам в одном из кафе города.
"У него изъята часть предположительно похищенных денег, а также предполагаемое орудие преступления. В настоящий момент уголовное дело находится в суде. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние (по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой") предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок десять лет", - сообщает УМВД по региону.