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РИА Новости

В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

07:38 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт - РИА Новости. Пятиэтажный жилой дом горел в Благовещенске в ночь на вторник, из-за пожара эвакуировали 75 человек, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение двери центрального входа. Из-за сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была проведена эвакуация, всего 75 человек, из них 19 детей", - сообщает ведомство.
В результате пожара повреждена входная дверь в пятиэтажке, закопчены стены, потолок на первом этаже, повреждено бытовое помещение.
"Предположительная причина пожара - короткое замыкание электрощитовой", - уточняет ГУ МЧС.
В тушении были задействованы 49 человек, 17 единиц техники.
В пятиэтажном доме находится общежитие. Как сообщали региональные СМИ, жильцы, спасаясь от пожара, выпрыгивали на улицу через окна. По официальной информации, погибших и пострадавших нет.
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