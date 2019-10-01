В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт - РИА Новости. Пятиэтажный жилой дом горел в Благовещенске в ночь на вторник, из-за пожара эвакуировали 75 человек, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение двери центрального входа. Из-за сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была проведена эвакуация, всего 75 человек, из них 19 детей", - сообщает ведомство.
В результате пожара повреждена входная дверь в пятиэтажке, закопчены стены, потолок на первом этаже, повреждено бытовое помещение.
"Предположительная причина пожара - короткое замыкание электрощитовой", - уточняет ГУ МЧС.
В тушении были задействованы 49 человек, 17 единиц техники.
В пятиэтажном доме находится общежитие. Как сообщали региональные СМИ, жильцы, спасаясь от пожара, выпрыгивали на улицу через окна. По официальной информации, погибших и пострадавших нет.